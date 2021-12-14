Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии.

"Глава государства 14 декабря подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - сообщает президентская пресс-служба во вторник.

Так, данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет - если призывы обращены к рядовым лицам, до 10 лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, до 12 лет - если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.

В сообщении отмечается, что реализация предусмотренных законом мер будет "выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил".