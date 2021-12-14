Акция протеста проходит в центре для мигрантов на востоке Польши

ВАРШАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков человек принимают участие в акции протеста в центре для нелегальных мигрантов в Любельском воеводстве на востоке Польши. Об этом сообщает во вторник телеканал TVN24.

По его информации, в акции участвуют до 60 мигрантов из 160, содержащихся в центре. Они отказываются от пищи и требуют, чтобы им вернули их мобильные телефоны, разрешили выходить за пределы охраняемой территории и купить подарки детям.

Волнения начались в понедельник, а во вторник центр посетила пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"Тут сложно говорить о голодовке, поскольку эти люди просто не приходят в столовую, но остальные иностранцы приносят им пищу в комнаты", - сказала она.

Центр для нелегальных мигрантов в Любельском воеводстве - одно из восьми учреждений подобного рода, находящихся в Польше. Территория окружена высоким забором с колючей проволокой и просматривается видеокамерами. За пределы центра его обитателям выходить запрещается. Польские правозащитники сравнивают условия содержания в таких центрах с пребыванием в тюрьме.

Город Бяла-Подляска, в котором расположен данный центр, находится в восточной части Польши в 50 км от Бреста.