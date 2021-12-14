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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян считает, что Баку пытается завести в тупик разблокировку коммуникаций в регионе

Премьер-министр Армении заявил, что попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с обсуждениями, которые велись, подписанными заявлениями на эту тему

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Азербайджан предпринимает попытки завести в тупик процесс открытия региональных коммуникаций на Южном Кавказе. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций. Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с обсуждениями, которые велись, подписанными заявлениями на эту тему и неприемлемы для Армении", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что обозначит свою позицию во время запланированных на вечер сегодняшнего дня трехсторонних переговорах с азербайджанским лидером и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Тема разблокирования транспортных коммуникаций в регионе обсуждалась на состоявшейся 26 ноября встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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