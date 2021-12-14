{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Двое миротворцев ООН ранены в результате взрыва в Мали

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Двое миротворцев Миссии ООН в Мали получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, пострадавшие находятся в госпитале. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства, - сказал он. - Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены, они отправлены в госпиталь ООН".

Теги
Мали
WSJ: ОАЭ могут отказаться от сделки по покупке истребителей F-35 у США
По данным The Wall Street Journal, это может произойти из-за выдвигаемых американской стороной требований к Абу-Даби дистанцироваться от КНР
Читать полностью