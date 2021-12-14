Кандидат в послы США заявил о стремлении усилить военное сотрудничество с Индией

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Эрик Гарсетти, выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность американского посла в Нью-Дели, заявил во вторник о стремлении укреплять военное сотрудничество с Индией, в том числе за счет продажи "лучших технологий" в оборонной сфере.

"Индия расположена в сложном районе. В случае утверждения [на должность посла] я намерен удвоить наши усилия по укреплению способности Индии обеспечивать безопасность ее границ, защищать суверенитет и сдерживать агрессию посредством обмена информацией, координации в борьбе с терроризмом, совместного патрулирования для обеспечения свободы судоходства, военных учений <...>, а также продажи наших лучших оборонных технологий", - говорится в письменном вступительном слове, подготовленном Гарсетти к проходящим в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США слушаниям по рассмотрению его кандидатуры на упомянутый пост.

Позднее в ходе заседания один из сенаторов спросил у Гарсетти, какую "потенциальную опасность" для военного сотрудничества двух стран представляет приобретение Нью-Дели российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которое теоретически может стать поводом для введения Вашингтоном в отношении Индии санкций в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). "Я не хочу предвосхищать решение госсекретаря о введении санкций или отказе [от них в рамках одного из положений упомянутого закона]", - ответил Гарсетти. Он отметил, что в целом поддерживает CAATSA, а также подчеркнул, что один из пунктов закона подразумевает принятие администрацией решения не вводить рестрикции в том или ином случае.

"Я буду выступать за дальнейшую диверсификацию системы вооружений Индии <...> и работать над ростом <...> оборонного партнерства [США и Индии]. <...> [Я также намерен] четко указывать на то, какие угрозы для наших систем, особенно новых систем вооружений в будущем, будут исходить из-за пределов США, в данном случае - от России", - добавил он.

Помимо этого, Гарсетти заявил о стремлении укреплять экономическое сотрудничество с Индией. "Я намерен отстаивать амбициозное экономическое партнерство с Индией, которое снижает барьеры для доступа к рынкам, укрепляет справедливую торговлю, создает хорошие рабочие места для представителей американского среднего класса", - сказал он.

Индия и С-400

Индия объявила о намерении закупить российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Как сообщил в середине ноября гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев, поставки ЗРС С-400 в Индию начались с опережением графика. По словам Михеева, первый полковой комплект ЗРС С-400 будет поставлен Индии до конца года.

Контракт на поставку С-400 вызвал недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военную технику, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA. В Нью-Дели заявляют, что не намерены отказываться от российских ЗРС. В конце ноября представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что США пока не приняли решения относительно неприменения в отношении Индии санкций в рамках CAATSA за закупку у Москвы С-400.