Арабские страны Персидского залива договорились усилить роль женщин в регионе

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия, договорились совместно работать над усилением роли женщин в своих странах и укреплять сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам состоявшегося во вторник в Эр-Рияде 42-го саммита ССАГПЗ, которое зачитал на пресс-конференции генеральный секретарь регионального объединения Наиф Фалах аль-Хаджраф.

"Страны [ССАГПЗ] подтверждают свое стремление к укреплению роли женщин и молодежи в странах Персидского залива, особенно в таких сферах, как экономика и бизнес. В настоящий момент важно расширять сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, в цифровой трансформации наших стран. Отвечая на общие вызовы, крайне необходимы солидарность и кооперация между государствами ССАГПЗ", - указано в итоговом документе саммита, трансляцию которого вел телеканал Al Arabiya.

Помимо этого, страны региона договорились сотрудничать по ряду международных вопросов. В заявлении ССАГПЗ говорится, в частности, о необходимости "нахождения согласованного решения для Афганистана", о поддержке "прав Египта и Судана на воды Нила", а также "о важности участия стран Персидского залива в любых переговорах по иранской ядерной программе".

"Мы призываем к объединению усилий государств региона и всего мира с тем, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу и не допустить превращения Афганистана в прибежище для террористических организаций. <...> Мы поддерживаем усилия специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену [Ганса Грюндберга], направленные на то, чтобы найти политическое решение йеменского кризиса", - отметил в свою очередь на заседании наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

В работе саммита, помимо саудовского кронпринца, принимали участие вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах и заместитель премьер-министра по делам кабмина Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид.