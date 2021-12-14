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В Канаде задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в самолете

Задержанному 28 лет, ему предъявлены обвинения в угрозе убийством и действиях, повлекших нарушение работы аэропорта

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция канадского города Китченер (провинция Онтарио) задержала мужчину, который угрожал привести в действие взрывное устройство в одном из самолетов, вылетавших из местного международного аэропорта. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в понедельник, но известно о нем стало только сейчас. Задержанному 28 лет, ему предъявлены обвинения в угрозе убийством и действиях, повлекших нарушение работы аэропорта. В настоящее время он находится под стражей и ожидает отправки в суд.

Из-за инцидента в аэропорту Китченера были отменены и задержаны десятки авиарейсов. Как сообщили очевидцы, задержанный мужчина неадекватно вел себя в самолете, который должен был вылететь в Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Взрывное устройство на борту лайнера не обнаружено.

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