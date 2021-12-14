Власти США предложили вознаграждение за поиск ошибок в системе кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США во вторник объявило о новой программе "Взломай МВБ" (Hack DHS), в рамках которой ведомство будет платить хакерам за поиск уязвимостей, дефектов и ошибок в своих компьютерных системах. Об этом говорится в распространенном заявлении МВБ.

В нем отмечается, что "программа призвана выявить потенциальные уязвимости кибербезопасности в определенных системах МВБ и приведет к повышению сопротивляемости кибербезопасности министерства" к сторонним хакерским атакам. Прошедшие специальную проверку программисты в рамках программы "будут допущены к некоторым внешним компьютерным системам ведомства, чтобы выявить их уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники" с тем, чтобы впоследствии их можно было устранить". "Эти хакеры будут получать вознаграждение за выявленные ими дефекты", - указали в МВБ.

"МВБ должно подавать пример и постоянно стремиться к укреплению безопасности наших собственных [компьютерных] систем. Программа Hack DHS подталкивает высококвалифицированных хакеров к выявлению слабых мест в наших системах кибербезопасности до того, как ими смогут воспользоваться недобросовестные лица", - отметил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Найденные ошибки будут устранены в кратчайшие сроки, заверил министр.

По его словам, министерство будет выплачивать вознаграждение от $500 до $5 тыс. По данным агентства Bloomberg, речь идет о минимальных выплатах за выявленную уязвимость в компьютерных системах. Так, компания Google за аналогичную работу в 2020 году предлагала $132,5 тыс. Всего она выплатила $6,7 млн.