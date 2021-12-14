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ООН призывает США снять или заморозить санкции против Ирана в рамках ядерной сделки

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. ООН призывает США снять или заморозить санкции в отношении Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в том числе на торговлю нефтью. С таким заявлением выступила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Вместе с генеральным секретарем [всемирной организации Антониу Гутерришем] я обращаюсь к Соединенным Штатам с призывом снять или заморозить санкции в соответствии с СВПД и продлить действие исключений из санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном", - указала она.

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