Лавров призвал ООН активнее помогать "сахельской пятерке" в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия призывает ООН более активно содействовать странам Сахельской группы пяти (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Мавритания) в борьбе с террористической угрозой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN TV.

"В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается вопрос о том, чтобы организация приняла участие в материальной поддержке совместных сил "сахаро-сахельской пятерки". Существуют факты, что наши западные коллеги проявляют не очень большой энтузиазм на этот счет. Россия готова сделать конкретный шаг, чтобы ООН осознала необходимость более активно и предметно поддерживать работу "пятерки" на этом направлении", - сказал он.

Министр также указал на то, что поддерживает контакты с коллегами из Мали, Чада и ЦАР. "Всех их объединяет стремление мобилизовать силы для борьбы с терроризмом. В этих странах в той или иной степени присутствуют филиалы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") или "Боко харам". Все это уже "перетекает" на побережье Гвинейского залива, вокруг озера Чад начинают накапливаться группы бандитов. Они совершают набеги из своих лагерей, терроризируют мирных жителей, нещадно эксплуатируют природные ресурсы африканских стран. Мало кто с ними может что-то сделать", - отметил Лавров

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва оказывает содействие "сахаро-сахельской пятерке". "Сейчас они ["пятерка"] формируют совместные силы, которые еще в стадии становления. По двусторонней линии поставляем странам этого региона необходимые вооружения, позволяющие укреплять их способность искоренять террористическую угрозу. Регулярно тренируем военнослужащих этих стран в Российской Федерации, в учебных заведениях нашего министерства обороны, готовим миротворцев и сотрудников правоохранительных органов", - добавил он.

О террористах в Западной Сахаре

Террористы могут использовать кризис в Западной Сахаре для усиления своего влияния в регионе, если ситуация останется без урегулирования, Лавров.

"Если оставлять ситуацию как она есть сейчас, то террористы могут попытаться воспользоваться отчаянным положением западносахарского населения для того, чтобы и туда распространить свои "щупальцы". Знаем, что на этот счет уже подумывают различные экстремисты, включая боевиков "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ), ИГИЛ", - сказал он.

Министр также выразил обеспокоенность отсутствием прямого диалога между Марокко и фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), добивающимся независимости Западной Сахары. В этой связи Лавров призвал стороны к политическому урегулированию и возобновлению переговоров. "Не только не возобновляются прямые переговоры между Марокко и ПОЛИСАРИО, а в ноябре прошлого года и те, и другие вышли из режима прекращения огня. Он сохранялся практически 30 лет. Налицо угроза эскалации конфронтации в этой части Африки. Убеждены, что необходимо, чтобы все влиятельные страны призвали все стороны к сдержанности и настаивали на политико-дипломатических методах урегулирования", - продолжил министр, отметив, что диалог между сторонами поможет улучшить ситуацию в целом по региону.

При этом глава МИД России подчеркнул важность правового подхода в западносахарском урегулировании, а также отметил недопустимость односторонних шагов. "На этом фоне выступаем против односторонних шагов, как делаем это и в палестино-израильском урегулировании. В любом конфликте односторонние шаги, не предусмотренные базовыми договоренностями, сильно вредят делу, создают никому не нужные дополнительные риски", - резюмировал министр.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.