Постпред при ООН: США готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД, что принесет ему выгоду

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. США готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет экономическую выгоду Тегерану. Об этом заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, президент США Джо Байден "четко дал понять, что он готов к возвращению [страны] к соблюдению [условий сделки] до тех пор, пока Иран будет вести себя так же". "Мы полностью готовы снять санкции, не соответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду, предусмотренную сделкой", - указала постпред США.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран выдвинул на переговорах в Вене нереалистичные требования. "Мы, однако, не можем позволить Ирану ускорить свою ядерную программу и затянуть переговоры. Я с сожалением говорю, что именно это и происходит на переговорах в Вене, - сказала она. - Иран приурочил к возобновлению переговоров новые провокации и представил новые нереалистичные, максималистские и неконструктивные позиции по ядерным вопросам и по санкциям".