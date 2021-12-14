Псаки отказалась называть "крайние сроки" для деэскалации ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Власти США продолжают работать над "предотвращением или сдерживанием вторжения РФ на Украину" и придерживаются дипломатического подхода. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она при этом отказалась говорить, есть ли, по мнению Вашингтона, какие-либо "крайние сроки" для деэскалации.

Во время брифинга, один из журналистов спросил, наблюдаются ли изменения "касательно присутствия российских сил на границе" с Украиной. "У меня нет никаких дополнительных оценок. Разумеется, мы внимательно следим [за ситуацией]. <...> Мне кажется важным отметить, что мы работаем над тем, чтобы предотвратить или сдержать <...> вторжение России на Украину. Мы рассчитываем продолжать эти дипломатические дискуссии, чтобы предотвратить [агрессию] и направить четкий сигнал <...> о значительных и серьезных последствиях, если они (власти РФ) будут двигаться вперед", - ответила Псаки.

Тогда представитель СМИ поинтересовался, готова ли администрация США "принять нынешний статус-кво". Журналист напомнил, что в Вашингтоне "вторжение" России на Украину ранее называли "красной линией". "Что если численность войск на границе останется неизменной на неопределенный срок? <...> Как долго текущая ситуация будет приемлемой?" - спросил он.

"Я не буду приводить вам здесь временные рамки. Разумеется, мы ведем ежедневные дискуссии с ЕС, с РФ, с Украиной и говорим именно о том, что, по нашему мнению, должно тут произойти. Это деэскалация ситуации. <...> Но я не буду определять для вас временные рамки или крайние сроки", - заявила на это Псаки.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.