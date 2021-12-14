Постпред Британии заявила, что СБ ООН должен отреагировать на провал переговоров с Ираном

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности должен будет серьезно отреагировать в случае неудачи на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявила во вторник постпред Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд на заседании Совбеза.

"Если Иран продолжит нынешний путь по ядерной эскалации в течение недель, не месяцев, то будет нести ответственность за коллапс СВПД и спровоцирует серьезный кризис, что потребует серьезного ответа со стороны Совбеза", - сказала она.

По утверждению постпреда, мировое сообщество в вопросе переговоров по иранской ядерной программе находится на развилке. "Мы надеемся, что Иран сделает выбор в пользу справедливой и всеобъемлющей сделки, что принесет выгоду иранскому народу и стране", - отметила Вудворд.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД.