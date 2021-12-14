Министр энергетики Алжира заявил, что в Африке более 900 млн человек лишены доступа к газу

РАБАТ, 14 декабря. /ТАСС/. В странах Африки более 900 млн человек по-прежнему лишены доступа к газу как источнику энергии. Об этом заявил во вторник министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммед Аркаб, выступая на 41-м заседании Совета министров Ассоциации африканских производителей нефти.

"Нефтедобывающим странам Африки крайне необходимо объединить свои усилия для продолжения обеспечения энергией население континента. Так, в настоящее время более 900 млн человек в странах Африки по-прежнему лишены доступа в газу", - отметил он.

Он также указал на "необходимость координации действий между странами-производителями нефти в вопросе использования новых технологий для сохранения окружающей среды".

Ассоциация африканских производителей нефти была создана в 1987 году, она объединяет 15 стран - Алжир, Анголу, Бенин, Габон, Демократическую Республику Конго, Египет, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Ливию, Нигер, Нигерию, Чад, Экваториальную Гвинею, Южно-Африканскую Республику. Сенегал и Гана являются странами-наблюдателями.