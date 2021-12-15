Лидеры ЕС и стран "Восточного партнерства" проведут саммит в Брюсселе без Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии проведут в среду шестой по счету саммит программы "Восточное партнерство" в Брюсселе. Встреча пройдет впервые без Белоруссии, которая летом текущего года приостановила свое участие в программе из-за введенных ЕС санкций в отношении страны. Поэтому никаких официальных представителей Белоруссии на саммите не будет, и Минск будет представлен "пустым креслом без флага".

Как сообщил накануне журналистам высокопоставленный представитель ЕС, в повестку дня саммита включены, в частности, вопросы, касающиеся пандемии, реформы в странах "Восточного партнерства" и приверженности ЕС программе. Ожидается, что лидеры также обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе на границе с Украиной, Белоруссией и урегулирование Нагорнокарабахского конфликта.

"У этого саммита есть несколько целей, среди которых - подтвердить нашу приверженность программе и солидарность с нашими партнерами, фокусироваться на продвижении реформ, в том числе в области прав человека, демократии и верховенства закона, а также подтвердить наши усилия по достижению мира и стабильности в регионе", - отметил дипломат.

Без обещаний о членстве

Как рассказывают европейские источники, лидеры ЕС на саммите "Восточного партнерства" подтвердят свою поддержку "Ассоциированному трио" - Грузии, Молдавии и Украине - в стремлении сблизиться с блоком, но не будут давать этим государствам каких-либо обещаний относительно членства в ЕС. "Евросоюз признает и уважает европейские стремления и европейский выбор заинтересованных партнеров", - отмечает представитель ЕС, говоря о "европейских перспективах" стран "Восточного партнерства".

Как ожидается, лидеры ЕС в итоговой декларации саммита будут использовать практически те же формулировки, что и на последней встрече в 2017 году. В документе будет подчеркнута важность соглашений о свободной торговле Грузии, Молдавии и Украины с ЕС, которые призваны "обеспечить ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским союзом". В заявлении также будет затронуто улучшение отношений с Белоруссией в будущем, "как только появятся необходимые условия для мирного демократического перехода".

О программе "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС.