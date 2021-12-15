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Глава ДНР заявил, что решение конфликта в Донбассе возможно только через диалог с жителями

Денис Пушилин назвал верхом цинизма решать судьбу Донецка и Луганска жителями Львова, Ровно, Тернополя и Киева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Урегулирование конфликта в Донбассе возможно только через прямой диалог с его жителями. Киев не должен решать судьбу ДНР и ЛНР без участия граждан обеих республик, заявил во вторник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Верхом цинизма является решать судьбу жителей Донецка и Луганска жителями Львова, Ровно, Тернополя, Киева, в конце концов. На это никто не пойдет. Следующим моментом, конечно же, является противоречие минским соглашениям. В минских соглашениях прописано все досконально про конституционную реформу, которая должна быть согласована с представителями Донецка и Луганска, то есть с нами", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность проведения в стране референдума по вопросам Донбасса, в частности с целью прекращения войны в регионе. Однако глава Верховной рады на брифинге подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае организации всеукраинского референдума смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Украины территорию.

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Пушилин, Денис Владимирович
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