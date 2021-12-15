Лидеры греческой и турецкой общин Кипра впервые за 2,5 месяца пообщались друг с другом

НИКОСИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар впервые за последние 2,5 месяца пообщались друг с другом. Это произошло на официальном приеме, который был организован вечером во вторник в буферной зоне Кипра по случаю недавнего прибытия на остров нового специального представителя генерального секретаря ООН на Кипре, канадского дипломата Колина Стюарта.

Согласно информации Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), лидеры греческой и турецкой общин острова были замечены общающимися между собой в доброжелательной манере. Позднее к их диалогу присоединились главные переговорщики греко-кипрской и турко-кипрской сторон Андреас Маврояннис и Эргюн Ольгун.

В последний раз Анастасиадис и Татар встречались 27 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел с ними совместную трехстороннюю встречу в форме рабочего обеда.

В контексте безрезультатно завершившегося в апреле женевского саммита по кипрскому урегулированию спецпредставитель генсека ООН сказал, что готов отметить даже те "маленькие достижения", которые сторонам все-таки удалось достичь в уходящем году. В частности, он высоко оценил работу профильных технических комитетов с участием представителей греческой и турецкой общин Кипра. Эти комитеты заняты работой в таких сферах как борьба с пандемией, решение проблем в сфере образования, сохранение культурного наследия и вопросы коммуникаций.

Встреча с послом РФ

На приеме присутствовали и руководители дипломатических представительств пяти стран, являющихся постоянными членами СБ ООН. С ними Стюарт по отдельности общался еще в преддверии приема, в том числе 13 декабря - с послом РФ на Кипре Станиславом Осадчим.

Как информировали в российском посольстве, на этой встрече между сторонами "состоялся обмен мнениями по поводу текущего положения дел вокруг кипрского урегулирования". Было отмечено, что с российской стороны "была выражена принципиальная позиция, заключающаяся в необходимости всеобъемлющего справедливого и жизнеспособного урегулирования на благо всех жителей острова в соответствии с общепризнанной нормативно-правовой базой. А последняя "предполагает создание на острове двузональной двухобщинной федерации с едиными международной правосубъектностью, суверенитетом и гражданством".

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату. Во время последнего саммита по кипрскому урегулированию с участием лидеров общин острова, глав МИД держав-гарантов кипрской безопасности и генсека ООН, который состоялся в конце апреля 2021 года в Женеве, турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двузональная и двухобщинная федерация, на чем, в свою очередь, настаивает греко-кипрская сторона.