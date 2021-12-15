Постпред Франции: переговоры по сделке с Ираном в Вене идут в неверном направлении

ООН, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) движутся в неверном направлении, темпы их продвижения недостаточны. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Переговоры движутся в неверном направлении и не продвигаются достаточно быстро", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Французский дипломат добавил, что "время сейчас имеет критически важное значение", так как "мы приближаемся к точке, когда ядерная эскалация Ирана сделает СВПД бессмысленным".

"Несмотря на смену тона Ираном в последние дни, мы далеки от прогресса в обсуждениях ядерного вопроса", - резюмировал он.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.