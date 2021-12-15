В МИД Монголии заявили, что сотрудничество страны и НАТО не направлено против кого-либо

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Монголии и НАТО основано на общих ценностях мира и не направлено против какого-либо государства. Об этом заявила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Наше сотрудничество с НАТО основано на общих ценностях мира - демократии, верховенстве закона и прав человека, безопасности, и это полностью соответствует целям нашей многосторонней политики, которую мы проводим согласно концепции о внешней политике Монголии. Другими словами, хочу подчеркнуть: сотрудничество между Монголией и НАТО не направлено против какого-либо государства", - отметила глава МИД.

По ее словам, в 2012 году была принята индивидуальная программа партнерства и сотрудничества страны с НАТО. Таким образом, Монголия стала страной - партнером Североатлантического альянса. "Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО направлена на укрепление политического диалога, образования и возможностей участников, проведение миротворческой деятельности и преодоление новых вызовов безопасности", - отметила она. Министр подчеркнула, что "в то время Россия и НАТО вели активное взаимодействие, в том числе проводили совместные учения по борьбе с терроризмом".