Париж поддержит ожидаемые гуманитарные меры сторон украинского конфликта

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Франция намерена оказать поддержку гуманитарным шагам, которые, как ожидается, предпримут стороны украинского конфликта в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

"Макрон подтвердил, что Франция поддержит меры гуманитарного характера (освобождение пленных, открытие пунктов пропуска, подтверждение режима прекращения огня), которые, как ожидается, будут приняты в связи с новогодними праздниками", - указывается в коммюнике.

Французский президент также призвал российского коллегу поддержать такие шаги со своей стороны.

Макрон подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Париж намерен содействовать реализации Минских соглашений в рамках Нормандского формата при франко-германском посредничестве, отмечается в заявлении.