Монголия рассчитывает на участие России в "Улан-Баторском диалоге" в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Монголия планирует провести "Улан-Баторский диалог" в следующем году и рассчитывает, что России примет в нем участие. Об этом заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Мы планируем провести очередную конференцию в следующем году и надеемся, что Россия и другие страны региона примут в ней активное участие", - рассказала глава МИД.

По ее словам, Монголия выдвигала инициативу создания механизма политического диалога, включающего все государства Северо-Восточной Азии с 1980-х годов. В марте 2013 года занимавший тогда должность президента Монголии Цахиагийн Элбэгдорж выдвинул идею о создании механизма "Улан-Баторский диалог" по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии по аналогии с Хельсинкскими соглашениями. Инициативу поддержали страны региона, и с 2014 года на постоянной основе проводились международные конференции в рамках этого механизма. Из-за пандемии коронавирусной инфекции конференции в 2020 и 2021 годах провести не удалось.

Министр подчеркнула, что Монголия "стремилась оказать поддержку в мирном урегулировании конфликта на Корейском полуострове и в открытии новых возможностей для разрешения вопросов через данный механизм". "Эта инициатива соответствует концепции внешней политики Монголии и содействует в продвижении диалога на региональном уровне, и в связи с этим я поддерживаю работу данного механизма", - отметила глава МИД.