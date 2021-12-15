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СМИ: переговоры глав МИД и Минобороны Японии и США в формате "2+2" могут пройти 7 января

Правительства двух стран были вынуждены перенести встречу из-за напряженного графика глав ведомств, отмечает телеканал NHK

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Встреча в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны Японии и США может состояться в Вашингтоне 7 января. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что изначально правительства двух стран планировали организовать соответствующие переговоры в конце текущего года, однако были вынуждены перенести их на позднюю дату из-за напряженного графика глав ведомств.

По данным NHK, участники встречи, в частности, обсудят активность Китая в регионе и ситуацию в Тайваньском проливе, а также подтвердят намерение Японии и США укреплять свой альянс.

Предыдущая встреча японских и американских министров в формате "два плюс два" прошла в Токио 16 марта.

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