Опрос: экс-президент Бразилии Лула да Силва имеет наивысшие шансы на выборах 2022 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Луис насиу Лула да Силва имеет наибольшие шансы на победу на предстоящих в 2022 году выборах нового главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса консалтинговой компании Ipec.

"Лула, представляющий Партию трудящихся, лидирует, за него готовы проголосовать 48% [респондентов]. За ним следует [действующий] президент Жаир Болсонару, представляющий Либеральную партию, в пользу которого высказались 21% [опрошенных]. Разница между ними составляет 27 п.п.", - говорится в сообщении организаторов опроса.

Третье место по результатам опроса занимает бывший судья и министр юстиции Сержиу Мору. Именно он в 2018 году вынес в отношении Лулы обвинительный приговор и заключил его под стражу по обвинению в коррупции, поставив крест на планах политика баллотироваться на высший государственный пост. В итоге победу на состоявшихся в октябре того года президентских выборах одержал консерватор Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство. Впоследствии Мору покинул кабинет министров, обвинив главу государства во вмешательстве в дела правоохранительных органов.

За бывшего губернатора штата Сеара, социалиста Сиру Гомеса, оказались готовы проголосовать 5% участников опроса. 9% респондентов намерены аннулировать свой голос или оставить электронный бюллетень незаполненным.

Наибольшей популярностью бывший бразильский лидер пользуется у тех, кто недоволен политикой нынешнего главы государства, жителей северо-восточных регионов, составляющих его традиционный электорат, городских жителей и населения пригородов административных центров штатов, католиков, а также малообеспеченных и малограмотных слоев населения. В поддержку Болсонару высказались значительная доля опрошенных из северных, южных и центральных штатов страны, а также представители евангелистских церквей. В его пользу также чаще высказывались более обеспеченные граждане, а также те, кто имеет более высокий уровень образования, отмечает Ipec. Мору наиболее популярен на юге, откуда он родом.

Опрос проводился с 9 по 13 декабря, в нем приняли участие 2002 человека из 144 муниципалитетов страны. Точность опроса составляет 95%, заявленная погрешность - 2 п.п. Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам южноамериканской республики предстоит, помимо президента, выбрать также депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября 2022 года, второй тур (при необходимости) состоится 30 октября. Новый глава государства будет занимать этот пост в течение четырех лет с 1 января 2023 года.