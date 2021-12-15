Суд в США отказался запретить передачу налоговых деклараций Трампа конгрессменам

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд столичного американского округа Колумбия отказался заблокировать передачу конгрессменам США налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в постановлении, поступившем во вторник в электронную базу суда.

Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, в июле вынесло заключение, согласно которому финансовое ведомство страны должно передать налоговые декларации Трампа комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса. Экс-президент США в августе обратился в суд с тем, чтобы добиться запрета на предоставление указанных документов законодателям. Он пояснял, что запрос демократов на получение его налоговых деклараций является незаконным и вызван лишь стремлением извлечь "политическую выгоду".

В постановлении отмечается, что адвокаты Трампа не смогли представить убедительные с юридической точки зрения аргументы. Судья сослался на ряд прецедентов, свидетельствующих в пользу необходимости выполнения требований конгрессменов. Суд удовлетворил ходатайство законодателей о прекращении производства по делу. Ожидается, что экс-президент оспорит данное постановление.

Трамп под разными предлогами отказывался публиковать свои налоговые декларации, хотя его политические оппоненты еще со времен президентской гонки 2016 года требовали от него сделать это. Он заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.