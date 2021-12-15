Премьер Литвы не приняла отставку двух министров из-за транзита грузов "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку министров иностранных дел и транспорта из-за ситуации вокруг транзита удобрений компании "Беларуськалий".

"Двое членов правительства подали мне заявления об отставке, чтобы взять на себя вину за этот ущерб, - указано в заявлении Шимоните, опубликованном в ночь на среду. - Я ценю готовность министров принять ответственность, но не могу с этим согласиться".

По словам Шимоните, она убедила министров забрать заявления.

"Надеюсь, что не позже 31 января будут представлены все решения этой ситуации [с транзитом удобрений], гарантирующие интересы национальной безпасности и снижающие до минимума финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут представлены предложения по дальнейшим секторальным санкциям в отношении белорусского режима и их синхронизации с санкциями США".

Во вторник председатель правления литовской государственной железнодорожной компанией "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") Кястутис Шлюжас сообщил, что глава компании Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке подал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.