Эсминец ВМС США Arleigh Burke покидает Черное море после учений с НАТО

ТАСС, 15 декабря. Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в среду начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения учений с партнерами по НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Arleigh Burke начал свой запланированный транзит в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в публикации Шестого флота в Twitter.

14 декабря пресс-служба погранполиции Грузии сообщила, что корабли береговой охраны ведомства провели в Черном море совместные учения с USS Arleigh Burke. Участники учений выполнили тактические маневры и отработали взаимодействие по некоторым вопросам на море. Целью совместных маневров был обмен опытом между морскими подразделениями двух стран, улучшение взаимодействия экипажей, а также усиление возможностей береговой охраны Грузии, добавили в погранполиции. 5 декабря эсминец прибыл в румынский порт Констанца в рамках "запланированного визита".

25 ноября Шестой флот ВМС США в своем заявлении сообщил, что эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море "в рамках обычного патрулирования". Как утверждают в ВМС США, "союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе" для обеспечения безопасности и стабильности, а также для "наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости".

Как сообщили тогда журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные начали слежение за зашедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем. По оценке Минобороны, операции американских кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины.