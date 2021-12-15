Полиция ФРГ проводит обыски из-за предполагаемой подготовки покушения на премьера Саксонии

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Управление уголовной полиции Саксонии проводит спецоперацию в Дрездене, основанием для которой послужила информация о, предположительно, готовящемся покушении на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера из одной из групп в Telegram. Об этом в среду сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

"В Дрездене в настоящее время Управлением уголовной полиции Саксонии проводится операция с участием специальной оперативной группы. Проходят обыски на нескольких объектах", - говорится в заявлении правоохранительных органов Саксонии.

По данным газеты Bild, обыски проводятся в общей сложности на шести различных объектах. Речь идет о пяти подозреваемых. Вместе с тем, как указывает издание, ордера на обыск были выданы на основании подозрений в подготовке к серьезному, угрожающему государству акту насилия. Кроме того, в операции задействован спецназ, поскольку, по утверждениям полиции, высказывания отдельных участников группы в Telegram наводили на подозрения, что у них могло быть холодное оружие и арбалеты.

Ранее телеканал ZDF сообщал о конкретных планах покушения, распространенных в одной из групп в Telegram.