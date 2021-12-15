Драги считает дипломатию единственным способом разрешения конфликта в Донбассе

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Урегулирование конфликта в Донбассе возможно только с помощью дипломатии. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Италии Марио Драги в Палате депутатов (нижней палате итальянского парламента) перед саммитом ЕС, который пройдет в Брюсселе 16 декабря. Трансляцию вел информационный телеканал Rai News 24.

"В эти недели мы наблюдаем рост напряженности в отношениях между Россией и Украиной, - отметил он. - В последние недели в рамках НАТО прошли консультации президента США [Джо] Байдена с Италией и другими европейскими странами с целью выработки ответа. Этот ответ должен исходить из общего соображения, что дипломатия остается единственным способом разрешения конфликта в Донбассе. Мирное решение не может быть достигнуто без выполнения обеими сторонами минских соглашений от 2015 года".

На востоке Украины, где преобладает русскоязычное население, после госпереворота в Киеве начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В этих условиях в Донбассе состоялся референдум по вопросу самоопределения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года.