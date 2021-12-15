СМИ: суд в ЮАР постановил вернуть в тюрьму бывшего президента страны Зуму

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Высокий суд Претории постановил в среду отменить решение департамента исправительных учреждений ЮАР об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Решение об условно-досрочном освобождении Зумы является незаконным, - цитирует она постановление суда. - Зума должен быть возвращен в тюрьму с тем, чтобы продолжить отбывать свой срок".

Бывший президент ЮАР 79-летний Джейкоб Зума, осужденный минувшим летом на 15 месяцев тюремного заключения, был 5 сентября условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к лишению свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвинил Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. Комиссия ведет расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти ЮАР во время президентства Зумы в 2009-2018 годах. Зума начал отбывать свой срок 8 июля.

Бывший глава государства также является обвиняемым на процессе в Высшем суде провинции Квазулу-Наталь. Зума и французская военно- промышленная группа Thales обвиняются в коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно заработанных средств при заключении в 90-х годах оборонного контракта.