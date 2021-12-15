FT: свобода слова в интернете под угрозой из-за противостояния Запада с Россией и Китаем

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Ситуация со свободой слова в интернете окажется под ударом из-за противостояния Запада с Россией и Китаем, а также подхода крупных технологических компаний и других игроков, которые продвигают "конкурирующие подходы к техническим стандартам и управлению интернетом". К такому выводу пришли авторы новой киберстратегии Великобритании, сообщает в среду газета Financial Times.

"Дебаты по поводу правил, регулирующих киберпространство, будут все больше превращаться в место системного соревнования между великими державами, со столкновением ценностей между странами, которые хотят сохранить систему, основанную на открытых обществах, и системными конкурентами, такими как Китай и Россия, которые способствуют усилению государственного контроля как единственного способа обезопасить киберпространство", - полагают авторы нового документа, разработанного при содействии Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Великобритании.

Он предусматривает увеличение инвестиций в Национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF), которые, как полагают в Лондоне, в перспективе смогут проводить операции против хакеров, нарушать работу серверов противника и взламывать оружейные системы противника, отмечает издание. О создании NCF Великобритания объявила в конце 2020 года.

Как заявил глава Центра правительственной связи (GCHQ) - службы радиоэлектронной разведки королевства Джереми Флеминг, новая стратегия "будет опираться на прочный фундамент страны в области кибербезопасности, частью которой является работа GCHQ, в первую очередь через NCSC".