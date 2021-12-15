Польские силовики спасли застрявших в болоте на границе с Белоруссией мигрантов

ВАРШАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Польские пограничники и военные во вторник достали из болота на границе с Белоруссией четырех нелегальных мигрантов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Войск территориальной обороны Польши.

"Вчера вечером вместе с пожарными и пограничниками наши солдаты спасли четверых мигрантов, которые застряли в болоте в Подляском воеводстве", - говорится в сообщении на сайте Войск территориальной обороны.

"Из-за низкой температуры и переохлаждения пострадавших спасательная операция стала борьбой за их здоровье и жизнь. Из болота выловлены трое мужчин и одна женщина, незаконно пересекшие польско-белорусскую границу. Мигранты замерзли, но были в стабильном состоянии", - указано в сообщении.

"Военнослужащие вместе с пожарными оказали пострадавшим необходимую доврачебную помощь: после того, как их вытащили и перенесли на носилках в безопасное место, мигрантов высушили и накрыли термоодеялами, а затем передали медицинским службам, которые доставили их в ближайшую больницу", - сообщил пресс-секретарь Войск территориальной обороны Марек Петшак.

Пострадавшие - граждане Сирии и Ирака. Сообщается, что они покинут больницу в самое ближайшее время.

По информации польской погранохраны, размещенной в среду в Twitter, всего за минувшие сутки границу Польши с Белоруссией пытались нелегально пересечь 29 человек. "Около полуночи на участке подразделения погранохраны в Черемхе границу форсировали 40 агрессивно настроенных лиц. Иностранцы бросали камни в пограничников и солдат. Они задержаны. Это граждане Сирии и Ирака", - отметили в пограничной службе.