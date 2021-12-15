Алиев считает ненужным возвращаться к дискуссиям о статусе Нагорного Карабаха

МАДРИД, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нет необходимости возвращаться к каким-либо обсуждениям о статусе Нагорного Карабаха. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в среду интервью испанской газете El País.

"Позиция Азербайджана открыта и ясна, - отметил президент. - Мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители. И эту реальность нужно учитывать". "И нагорнокарабахский конфликт разрешен, - подчеркнул Алиев. - Не нужно возвращаться к каким-либо обсуждениям о статусе Нагорного Карабаха или к чему-то в этом роде".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий на этой территории.

11 января 2021 года лидеры трех стран собрались в Москве в очном формате. Переговоры оказались результативными - было согласовано создание рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

26 ноября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Их участники условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Ереван и Баку также намерены вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между странами с последующей ее демаркацией. При этом РФ будет оказывать консультативное содействие по запросу сторон.