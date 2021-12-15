Шольц: Германия должна пытаться найти понимание с Россией в рамках политики ЕС

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Германия готова к конструктивному диалогу с Россией и должна пытаться найти понимание в отношениях с ней, но в рамках общеевропейской внешней политики. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с первым правительственным заявлением в Бундестаге.

По его словам, в Берлине "готовы к конструктивному диалогу". "Ввиду нашей истории это касается и отношений нашей страны с Россией. Именно мы должны быть готовы все чаще пытаться найти понимание, пытаться выйти из спирали эскалации - как на протяжении определенного времени получалось в рамках нормандского процесса", - сказал он.

"Однако это не следует неверно понимать как германскую восточную политику. В объединенной Европе восточная политика должна быть лишь европейской", - добавил канцлер.

Шольц также сказал, что на Западе сильно обеспокоены ситуацией на украинской границе. По его словам, эта тема будет обсуждаться на саммите ЕС. "Важно, чтобы мы занимали одну позицию с партнерами по ЕС и за океаном", - отметил канцлер. Он добавил, что "за любое нарушение границ придется заплатить высокую цену".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.