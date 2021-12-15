Экс-президент Афганистана предложил талибам созвать старейшин для выработки конституции

ТЕГЕРАН, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай предложил захватившему власть в стране движению "Талибан" (запрещено в РФ) созвать Лойя джиргу (всеафганский совет старейшин) для выработки нового основного закона страны и формирования правительства. Об этом он заявил в среду в интервью агентству Associated Press (АР).

Как напомнил Карзай, война продолжалась в Афганистане более 40 лет, и за последние 20 лет "афганцы гибли со всех сторон", потери несли и армия, и "Талибан". Конец этому, считает политик, можно будет положить только тогда, когда "афганцы соберутся вместе и самостоятельно найдут выход" из этой ситуации.

АР отмечает, что на переговорах с талибами Карзай выступает за временное возвращение конституции, действовавшей на момент свержения монархического строя (1923-1973). Кроме того, будет созвана Лойя джирга, на который представители афганских племен определят будущее страны, в том числе займутся формированием представительного правительства, выработкой конституции и флага. При этом талибы, признался политик, не отвергли и не приняли его предложение.

28 сентября афганское агентство Aamaj News проинформировало, что талибы приняли решение временно придерживаться конституции 1964 года, но с оговоркой, что положения основного закона, противоречащие шариату, действовать не будут.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.