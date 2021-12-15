Премьер Грузии призвал НАТО принять "политические решения" для интеграции страны в альянс

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Грузия достигла существенного прогресса на пути интеграции в НАТО и настало время для принятия конкретных политических решений для активизации интеграционного процесса. Об этом в среду заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Грузия достигла существенного прогресса на пути евроатлантической интеграции. Я верю, что настало время принятия конкретных политических решений для активизации нашего интеграционного процесса. Это будет четким сигналом для всех стран - аспирантов НАТО, что целеустремленность, преданность и труд приносят реальные результаты", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что у Грузии уже есть все практические инструменты для вступления в НАТО, и республика ведет переговоры с партнерами для подготовки политического решения о ее принятии в альянс. "Я много раз говорил и сейчас повторю, что членство в НАТО является главнейшим вопросом для Грузии, который поддерживает абсолютное большинство грузинского народа. У нас уже есть все практические инструменты для членства. Мы ведем активный диалог с союзниками, чтобы подготовить политическое решение о членстве Грузии в НАТО", - сказал он.

Глава грузинского правительства также отметил, что решение принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия и Украина станут членами альянса сохраняет актуальность и сегодня. "Я хочу всем напомнить, что в 2008 году на саммите в Бухаресте союзники решили, что Грузия станет членом альянса. Тогда это было сильным посылом, который сохраняет актуальность и сегодня. Именно поэтому мы так усердно трудимся для реализации решения саммита 2008 года. У всех государств есть суверенное право выбрать свой внешний курс", - добавил Гарибашвили.

Вместе с тем грузинский премьер добавил, что Грузия успешно сотрудничает с НАТО на Черном море. "Наше практическое сотрудничество с НАТО развивается успешно в рамках партнерства по вопросам безопасности Черного моря. Было установлено, что евроатлантическая безопасность не состоится без безопасного и стабильного черноморского региона", - заключил глава кабмина.

Гарибашвили прибыл в Брюссель во вторник для участия в саммите ЕС "Восточное партнерство", который пройдет в среду. У главы правительства запланирован ряд встреч на высоком уровне. В состав грузинской делегации входят вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Грузия и НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".