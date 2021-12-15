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Помощник госсекретаря США Донфрид заявила, что с нетерпением ждет переговоров с Козаком

До поездки в Москву Карен Донфрид побывала в Киеве, где провела несколько встреч

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что с нетерпением ожидает переговоров с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"С нетерпением ожидаю", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о ее встречах в Москве.

Утром в среду Донфрид также встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

До поездки в Москву Донфрид побывала в Киеве, где провела ряд встреч. Затем, как сообщили ранее в Госдепе, она отправится в Брюссель.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичСШАРоссия
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