Лукашенко заявил, что видит своей задачей уберечь Белоруссию и ее народ от войны

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его задача уберечь государство и народ от войны, поэтому местная власть должна уделять внимание вопросам территориальной обороны.

"Мимо нас ни одна война не проходила. Поэтому моя задача - уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности", - заявил в среду Лукашенко, представляя в Витебской области ее нового руководителя Александра Субботина.

Он напомнил о значении территориальной обороны. "Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и, не дай бог, в центре какой-то войнушки, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска". Лукашенко поручил уделить этому вопросу внимание, начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения.

Президент также отметил, что его настораживает возможность кибератак в современных реалиях. "Подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее", - сказал глава государства.