Евродепутат призвал Брюссель отказаться от холодной войны против Москвы

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Развитие партнерства с Россией закладывает основу для энергетической безопасности Евросоюза, поэтому Брюссель должен отказаться от многолетней холодной войны против Москвы. С таким призывом выступил в среду французский евродепутат Николя Бэ, выступая на заседании пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Вопрос не стоит о том, чтобы зависеть от кого-то, но главным нашим партнером в этой сфере является Россия, как бы это некоторым не претило. Для поддержания энергетической безопасности и благополучия наших граждан нам важно выйти из этой адской спирали санкций и эмбарго, этой безумной политики новой холодной войны, которую Брюссель проводит на протяжении многих лет", - пояснил он.

По словам Бэ, курс Европы на восстановление атомной энергетики поможет ей стать более самостоятельной и обеспечить себя недорогим электричеством, однако Брюсселю нужны партнеры, "которые бы стабильно поставляли природный газ по невысокой цене". Он назвал нынешний подход ЕС к отношениям с Россией иррациональным.

"Нам надо научиться вести с Россией диалог, чтобы приходить к взаимовыгодным соглашениям в сфере политики, экономики и торговли. Оставьте Россию в покое, если сами хотите спокойствия. К этому нас должна побуждать наша цивилизационная близость и общие интересы, в частности энергетические", - заключил он.