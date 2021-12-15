Страны ЕС обсудят возможное ужесточение санкций против РФ на саммите 16 декабря

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) готова к возможному ужесточению санкций против России на фоне ситуации на Украине, и этот вопрос будет подниматься на встрече европейских лидеров в четверг. Об этом заявил замглавы ЕК Марош Шефчович, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. Трансляцию сессии ведет пресс-служба ЕП.

"Мы выполняем задание Совета ЕС о проработке вариантов действий на случай дальнейшего ухудшения ситуации или эскалации и агрессии в отношении Украины. У нас есть готовые варианты, мы готовы действовать и представим наши наработки на Совете ЕС завтра", - сказал он.

В то же время Шефчович призвал урегулировать разногласия мирным путем через дипломатические каналы. Он напомнил о тесном сотрудничестве между Брюсселем и Киевом по широкому кругу вопросов: от энергетики до критически важных материалов. Также замглавы ЕК повторил тезис о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Он также заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".