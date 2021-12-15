Премьер Эстонии заявила, что заинтересована в ратификации пограндоговора с Россией

ТАЛЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ, заявила премьер-министр республики Кая Каллас в среду газете Postimees.

"Я сама заявляла о том, что нам очень нужен этот договор с Россией, - сказала она. - Тем самым появились бы четкие основания для защиты своей границы. Это в равной степени и вопрос нашей безопасности. Четкое понимание того, где проходит наша граница, было бы обеспечено именно соглашением с Россией".

Каллас добавила, что, по ее мнению, Эстония уже сделала первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с РФ, упомянув этот документ в коалиционном соглашении, которое подписали сформировавшие правительство Партия реформ и Центристская партия.

В апреле Кая Каллас сообщила, что Эстония готова двигаться вперед в вопросе ратификации пограничного договора с Россией. Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и российский министр иностранных дел Сергей Лавров договорились в ходе телефонной беседы продолжить работу в направлении ратификации договора о границе. В ходе разговора Лавров также подтвердил, что обязательным условием ратификации Россией договоров о границе с Эстонией является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году, и отказ от территориальных претензий.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.