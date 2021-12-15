Блинкен заявил, что США не обсуждали с Китаем отношения России и Украины

СИНГАПУР, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не обсуждали с Китаем озабоченность приписываемыми России действиями в отношении Украины. Об этом заявил в среду в Куала-Лумпуре госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой пресс-конференции.

"Я не в курсе, чтобы мы общались с Китаем напрямую по поводу действий России в отношении Украины", - сказал глава американской дипломатии.

При этом он подчеркнул, что "наши опасения хорошо известны". "Президент [США], я лично и другие лица неоднократно общался с ними [с китайской стороной]. Если будет возможность поделиться [информацией], мы это сделаем", - сказал Блинкен.

Отвечая на вопрос журналистов о беседе по видеосвязи президента РФ России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, госсекретарь указал, что "Соединенным Штатам было бы интересно узнать о содержании переговоров, если стороны намерены поделиться информацией".