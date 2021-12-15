Депутат Рады: запрет на выдачу россиянам гражданства Украины работает на раскол страны

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве, который запрещает получать гражданство Украины в качестве второго, если первое - российское, работает на раскол страны. Такое мнение высказал в среду сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и одноименной фракции в Верховной раде Юрий Бойко.

"Закон должен помогать в вопросе восстановления единства страны. А в ситуации, когда 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта, запрет двойного гражданства с РФ работает на ее раскол", - сказал Бойко журналистам в кулуарах Рады.

Политик считает, что законопроект содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить. "Любой закон должен соответствовать конституции и быть полезным для страны. Проект множественного гражданства сомнителен по обоим критериям. Во-первых, на сегодня нет разъяснения Конституционного суда о том, допускает ли основной закон второе гражданство. Во-вторых, его введение в предложенном варианте может принести государству не пользу, а вред. Поэтому мы считаем правильным отложить рассмотрение этого законопроекта", - полагает Бойко. Он убежден, что введение множественного гражданства должно произойти тогда, когда оно перестанет быть способом бегства от социально-экономических проблем внутри страны.

"На данный момент такой проект выглядит как предложение собственным гражданам искать работу за рубежом. Но мы должны обеспечивать украинцам работу дома, а не выгонять их за границу", - объяснил Бойко. По его словам, непонятно, как предложенный закон будет сочетаться с законами о купле и продаже земли, так как, "если множественное гражданство протаскивается для того, чтобы завуалированно разрешить иностранцам владеть украинской землей, то такой закон нам точно не нужен".

Кроме того, считает политик, в предложенном законопроекте существует много других моментов, которые пойдут во вред Украине. "Почему множественное гражданство запрещено директорам школ, но разрешено главе Нацбанка, членам наблюдательных советов государственных компаний? Если мы считаем, что наличие нескольких паспортов недопустимо при выполнении ответственных государственных функций, то исключений делать нельзя", - полагает депутат.

Законопроект о множественном гражданстве

Зеленский 2 декабря внес в Верховную раду пять законопроектов, касающихся правил получения и лишения гражданства. Один из документов устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по принципу территориального происхождения. Другим предлагается давать второе гражданство представителям украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС. В сентябре Зеленский в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о втором гражданстве. При этом президент уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.

Законопроект предлагает также лишать украинского гражданства за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином страны, который имеет также гражданство (подданство) иностранного государства, своих документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности и национальным интересам Украины. Кроме того, предполагается лишать гражданства за установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной радой "государством-агрессором.