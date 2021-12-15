Румынский министр ушел в отставку из-за обвинений в плагиате и лжи в автобиографии

БУХАРЕСТ, 15 декабря. /ТАСС/. Министр исследований, инноваций и цифровизации Флорин Роман (Национал-либеральная партия, НЛП) подал в среду в отставку из-за обвинений в плагиате. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Я подал сегодня в отставку с поста министра, - написал Роман в Facebook. - Не хочу, чтобы этот скандал повредил работе правительства".

По словам министра, ему "прилепили ярлык плагиатора, хотя ни одна инстанция, ни комиссия не вынесли такого решения", а к скандалу привела его небрежность в составлении автобиографии.

Ранее премьер-министр Николае Чукэ потребовал, чтобы Роман прояснил выдвинутые против него обвинения. В румынской прессе были опубликованы статьи, в которых Роман обвинялся в плагиате при подготовке магистерской диссертации. Позднее в прессе были также опровергнуты сведения из его автобиографии, согласно которым он закончил университет Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока и является автором книги о теории информационных систем.