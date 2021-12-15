Япония дважды поднимала истребители в воздух из-за облета своих границ российской авиацией

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии два дня подряд поднимали в воздух истребители из-за приближения к границам государства российской военной авиации. Об этом в среду объявил Объединенный комитет начальников штабов японских вооруженных сил.

Отмечается, что 15 декабря девять российских военных самолетов, включая Ил-20, совершили облет японских границ в районе Охотского моря и Тихого океана. Днем ранее со стороны тихоокеанского побережья Японии пролетал один Ил-20. Подчеркивается, что нарушения воздушного пространства Японии или каких-либо "опасных действий" по отношению к поднятым по тревоге японским истребителям зафиксировано не было.