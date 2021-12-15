Минтранс Литвы считает, что в ситуации с транзитом "Беларуськалия" виноватых очень много

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис в среду заявил, что как только будет найдено решение по вопросу транзита удобрений компании "Беларуськалий" через республику, общество будет информировано о нем. Политик признал, что в сложившейся ситуации виноватых очень много.

"В этой ситуации виноватых очень много, проблем и вопросов без ответа очень много. Если говорить об изменениях в самом договоре, которые должны были быть представлены ответственным за национальную безопасность институциям, и заканчивая авансами, которые были приняты, это те вопросы, на которые мы ответим", - приводит его слова местное агентство BNS.

По его словам, есть несколько решений, как прекратить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву. "Решение не одно, мне не хотелось бы повторять ошибки, я не хочу называть их заранее, не хочу называть никакие даты. Когда мы договоримся и будем уверены относительно решений, которые зависят от нас, тогда мы очень внятно о них сообщим", - указал глава Минтранса.

Скуодис также подтвердил, что осенью подписал распоряжения о разрешении представителям "Беларуськалия" приехать в Литву, однако сам с ними не встречался. "Да, я подписываю не одно распоряжение о прибытии в Литву граждан третьих стран, таков порядок. Институции, учреждения или компании частного сектора обращаются, если это актуально для их бизнеса, и я как ответственный за эту сферу министр подписываю эти распоряжения", - отметил он.

Во вторник председатель правления литовской государственной железнодорожной компании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") Кястутис Шлюжас сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее Скуодис сообщил, что подал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Премьер со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку глав МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.