Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит Украина - Азербайджан - Турция

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву на встрече "Восточного партнерства" в Брюсселе посетить Киев в феврале 2022 года для участия в саммите Украина - Азербайджан - Турция. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины.

"Глава украинского государства напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств", - говорится в сообщении.

Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа - Кавказ - Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта. Украинский лидер напомнил и о положительном опыте сотрудничества республики с азербайджанскими компаниями в строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Президент Украины отдельно отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами благодаря договоренностям, достигнутым в рамках его визита в Азербайджан в декабре 2019 года. Глава государства также выразил надежду на то, что Азербайджан присоединится к процессу освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины, прежде всего крымских татар, и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Зеленский пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на заседание Стратегического совета высокого уровня, проведение которого запланировано в феврале 2022 года в Киеве.