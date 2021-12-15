Защита на Украине начала ознакомление с материалами дела Сталина о депортации татар

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Адвокат Андрей Доманский сообщил, что начал ознакомление с материалами дела о депортации крымских татар, обвиняемыми по которому на Украине проходят Иосиф Сталин и Лаврентий Берия.

"Начал ознакомление с материалами дела. Могу отметить единственное, что будет очень интересный процесс", - цитирует в среду Доманского агентство УНН.

По словам адвоката, в вину Сталину и Берии вменяют депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году, а также их геноцид.

По информации издания, до начала суда еще далеко, в настоящее время идет досудебное расследование.

Дело Сталина на Украине расследуют с 2015 года с санкции так называемой прокуратуры Крыма, которая входит в состав генпрокуратуры Украины. Адвокат Доманский защищает Сталина и Берию на общественных началах. В качестве защитника его назначил Центр правовой помощи. В 2017 году прокуратура сообщила, что собрала достаточно доказательств для предъявления обвинения.

Выселение крымских татар с территории Крымской АССР (в составе РСФСР) по решению Государственного комитета обороны СССР было проведено НКВД в мае 1944 года. Официально выселение было обосновано фактами участия крымских татар "в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии в период Великой Отечественной войны". Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена в феврале 1954 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР.