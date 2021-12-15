Алиев: усилия России и ЕС по нормализации отношений Баку и Еревана дополняют друг друга

БАКУ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что усилия России и Евросоюза, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном, дополняют друг друга.

"Я вижу искреннее желание России и Европейского союза содействовать нормализации отношений между двумя странами. <…> Россия и Европейский союз - одни из основных международных игроков, у них много дел, очень широкая повестка. Если они не один раз, а регулярно тратят время для встреч с лидерами Азербайджана и Армении c целью обсуждения этого вопроса (нормализации отношений), то это означает, что они искренне хотят помочь нам, и мы это ценим. Мы не видим здесь какой-либо конкуренции, хотя некоторые могут подумать, что это своего рода конкуренция. Это совсем не так. Что касается нас, то мы видим, что эти усилия дополняют друг друга, и они могут поддержать мирный процесс", - сказал Алиев в интервью испанской газете El Pais. Полный текст интервью опубликовало в среду государственное информационное агентство АзерТАдж.

Глава государства напомнил о контактах между президентом России Владимиром Путиным и главой Евросовета Шарлем Мишелем, во время которых обсуждались отношения между Азербайджаном и Арменией. "Считаю, что эти усилия международной общественности, институтов, стран, заинтересованных в долгосрочном мире, могут дать очень позитивные результаты", - сказал президент. По его словам, если Армения даст согласие на сотрудничество с Азербайджаном в подготовке мирного соглашения, то для формирования его "глав, основных принципов и поиска решения понадобятся международный опыт, международные партнеры".

Ситуация вокруг Карабаха

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий на этой территории.

11 января 2021 года лидеры трех стран собрались в Москве в очном формате. Переговоры оказались результативными - было согласовано создание рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

26 ноября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Их участники условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Ереван и Баку также намерены вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между странами с последующей ее демаркацией. При этом РФ будет оказывать консультативное содействие по запросу сторон. 14 декабря в Брюсселе состоялась встреча Алиева и Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля.