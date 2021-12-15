Глава МИД Франции отметил важность состоявшегося разговора Макрона с Путиным

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на слушаниях в среду в Сенате Франции (верхняя палата парламента) подчеркнул важность проведенного накануне разговора президента страны Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Необходимо сохранять каналы переговоров с Россией, чтобы восстанавливать параметры стратегической стабильности в Европе. По этой причине президент Макрон вчера провел телефонный разговор с президентом Путиным", - отметил Ле Дриан.

Он заметил, что это также является целью встречи французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Франция заинтересована в предметной дискуссии для поиска политического урегулирования кризиса на Украине", - сказал французский министр. По его словам, необходимо поэтому "вернуться к переговорам в нормандском формате (Франция, Германия, Россия, Украина), логике минских соглашений и парижским договоренностям, достигнутым в конце 2019 года".

По его мнению, уже в самом ближайшем будущем перед началом политических дискуссий, "еще до рождественских праздников следует принять необходимые гуманитарные меры, включая освобождение пленных, открытие пунктов пропуска и подтверждение режима прекращения огня".