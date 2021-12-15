Госдеп считает, что потенциальная отправка ЧВК "Вагнер" в Мали дестабилизирует страну

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены потенциальной отправкой в Мали частной военной компании "Вагнер" и считают, что ее развертывание дестабилизирует африканскую страну. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в распространенном письменном заявлении.

"Мы встревожены потенциальным развертыванием поддерживаемых Россией сил группы "Вагнер" в Мали", - утверждал дипломат. По его версии, "Вагнер" "не принесет мир в Мали, а, скорее, еще больше дестабилизируют страну". В пример представитель внешнеполитического ведомства привел ситуацию в Ливии, Сирии, Центрально-Африканской Республике, на Украине, где, по его мнению, действовала ЧВК. "В этих местах силы "Вагнера" разжигали конфликты и ухудшали обстановку в плане безопасности, усиливали нестабильность, в результате чего погибали местные военнослужащие и гражданские лица и подрывался национальный суверенитет - и все это при одновременном опустошении национального бюджета и отвлечении основных ресурсов, которые могли бы быть использованы для укрепления потенциала собственных вооруженных сил стран", - полагает Прайс.

"Мы призываем переходное правительство в Мали не урезать ограниченные бюджетные ресурсы, направляемые ВС Мали на борьбу с терроризмом. Богатство страны, включая горнодобывающие концессии, - должны приносить пользу народу Мали, а не отдаваться в залог неподотчетным иностранным силам, имеющим опыт жестокого обращения с местным населением и подрыва контроля принимающих их стран над собственной территорией", - утверждал дипломат.

По его словам, "Соединенные Штаты сожалеют, что переходное правительство" африканского государства сдерживает усилия международных партнеров по развертыванию дополнительных войск и инструкторов по обеспечению безопасности на своей территории. "Мы также призываем переходное правительство действовать быстро в плане возвращения Мали к демократическому управлению, что позволит Соединенным Штатам возобновить помощь в области безопасности, которая приносит пользу малийскому народу", - заключил представитель Госдепартамента.

ЧВК "Вагнер"

Евросоюз в понедельник ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией "Вагнер". Совет ЕС утверждает, что группа "Вагнер" вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру. Главным инициатором санкций против ЧВК "Вагнер" выступила Франция. Париж с начала осени выражает глубокую озабоченность в связи с утратой своих позиций в Мали, вызванных в первую очередь свертыванием французской антитеррористической военной операции в этой стране. При этом глава МИД и министр обороны Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия.

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом". В связи с этим власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.